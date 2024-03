Wystawiał fałszywe faktury na klub fitness. Wielomilionowy przekręt

Podczas przeszukania w siedzibie spółki podejrzanego, funkcjonariusze zabezpieczyli nierzetelne faktury i inne dokumenty. Śledztwo ustaliło, że 47-latek posłużył się 34 razy fikcyjnymi fakturami, które łącznie opiewały na ponad 5 mln zł. Uszczuplenia podatkowe zostały oszacowane na ponad 600 tys. zł. "Faktury służyły też do zwiększenia kosztów spółek podejrzanego, co doprowadziło także do zaniżenia zobowiązań podatkowych tych spółek w podatku dochodowym" – wyjaśnili policjanci.