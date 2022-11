Wyświetlił się numer banku. Odebrała i uwierzyła oszustce. Straciła niemal 20 tys. zł

Pod prawdziwy numer łatwo się podszyć

Funkcjonariusze po raz kolejny apelują o zachowanie ostrożności i przypominają, że tzw. "spoofing telefoniczny" to popularne i powszechnie stosowane oszustwo polegające na podszywaniu się przestępców pod przedstawicieli instytucji, przy wykorzystaniu numerów abonenckich tych podmiotów. W czasie połączenia telefonicznego, przestępcy manipulują rozmową, by wyłudzić dane oraz hasła dostępowe do kont internetowych ofiary, a także pieniądze. Nigdy nie instalujmy na czyjąś prośbę żadnych programów, nie podawajmy loginów i haseł. Prawdziwi pracownicy banków nigdy nie dzwonią i o to nie proszą.