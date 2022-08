Przekręty na węglu zbierają żniwo. Uwaga na fałszywe sklepy

Węglokoks Kraj, który jest właścicielem bytomskiej kopalni Bobrek-Piekary, dziennie kieruje do sprzedaży ok. tysiąca ton węgla opałowego. Połowa z tej liczby dostępna jest dla klientów indywidualnych poprzez infolinię (jeden nabywca może kupić do 5 ton), a połowa trafia do instytucji, m.in. przedszkoli, szkół, jednostek publicznych czy małych ciepłowni (do 25 ton).