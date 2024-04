Wyższe odszkodowanie za wypadek przy pracy. Oto nowe stawki

W przypadku orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego kwota jednorazowego odszkodowania wyniesie 25 044 zł. Z kolei odszkodowanie za śmierć ubezpieczonego jest wypłacane w wysokości 114 231 zł. W przypadku, gdy do świadczenia uprawniony jest członek rodziny inny niż małżonek lub dziecko, wtedy odszkodowanie wyniesie 64 399 zł - podaje ZUS.