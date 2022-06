Wzrost stóp procentowych spowalnia rynek, sprawdź, z którym biurem sprawnie sprzedasz nieruchomość w Trójmieście

Rosnąca inflacja i coraz to wyższe stopy procentowe nie nastrajają osoby posiadające kredyt hipoteczny (lub dopiero planujące przyjąć na siebie tego typu zobowiązanie) zbyt pozytywnie. Zdolność kredytowa spada na łeb na szyję, a co za tym idzie pojawiają się problemy zarówno z zakupem, jak i ze sprzedażą posiadanej nieruchomości. Znalezienie potencjalnych nabywców staje się coraz trudniejsze – potencjalni klienci obawiają się rosnących trudności finansowych i odkładają zakup mieszkania bądź domu na bliżej nieokreśloną przyszłość, licząc na to, że sytuacja choć trochę się unormuje. Czy aktualna sytuacja na rynku nieruchomości rzeczywiście jest aż tak beznadziejna? A może istnieje sposób, aby mimo wszystko znaleźć kupca na swoją nieruchomość i dokonać korzystnej transakcji? Najlepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z usług biura nieruchomości. Dziś sprawdzamy dokąd skierować swoje kroki, chcąc uzyskać profesjonalne wsparcie i sprzedać swoją inwestycję na najkorzystniejszych warunkach i w jakich najkrótszym czasie.