Z polskich szpitali zniknęło 15 tys. łóżek. Przez reformę

Miała być lepsza opieka dla chorych, skończyło się likwidacją łóżek. Od stycznia z polskich szpitali zniknęło 15 tys. miejsc. Wszystko dlatego, że nowe przepisy wymagają 3 pielęgniarek na 5 pacjentów. A że pielęgniarek brakuje, to znikają też łóżka.

W dużej mierze winne są przepisy, które obowiązują od nowego roku. Wymagają one od dyrektorów szpitali, by na pięciu pacjentów przypadały przynajmniej trzy pielęgniarki. Problem w tym, że chętnych do pracy jak nie było, tak nie ma.