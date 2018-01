Za woreczek na śrubki też zapłacisz. Zobacz, czego się dowiesz z poradnika ministerstwa

Od tego roku jednorazowe torby foliowe w sklepach nie są już darmowe. Zgodnie z nowymi przepisami, trzeba za nie zapłacić 20 groszy. Okazuje się jednak, że właściciele sklepów mają sporo wątpliwości dotyczących zmian. Ministerstwo środowisko postanowiło nawet przygotować poradnik, który wyjaśni sporne kwestie. Czego się z niego dowiemy? Np. tego, że opłacie podlegają także woreczki strunowe.

Wszystko po to, by oduczyć Polaków stosowania plastikowych toreb, które uwielbiamy. Szacuje się, że Polacy średnio zużywają ok. 300 toreb foliowych rocznie, a przeciętny Europejczyk - 200. Właściciele sklepów mają jednak sporo wątpliwości dotyczących zmian w prawie. Dlatego resort środowiska postanowił wydać swego rodzaju poradnik, odpowiadający na najczęściej zadawane pytania.

Resort przekonuje, że ograniczenie stosowania jednorazowych foliówek jest ważny ze względów środowiskowych. „Żywot” takich toreb jest krótki, a trafiając do środowiska, zanieczyszczają zbiorniki wodne czy morza. Dostają się też do układu pokarmowego zwierząt. Takich odpadów trudno jest się też pozbyć czy poddać recyclingowi.

Pomysł opłat za jednorazowe torby w Polsce nie jest nowy. Część sklepów pod koniec pierwszej dekady XXI wieku wycofała się z bezpłatnego wydawania toreb, wprowadzając ich odpłatność na poziomie od 5 do 20 gr za sztukę. Według szacunków konieczność płacenia za torby na zakupy spowodowała ograniczenie ich stosowania o ok. 36 proc., z ok. 470 do 300 toreb na mieszkańca w roku.