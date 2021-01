Za wycieraczką mandat, na szybie śnieg, a za nią... abonament. Urzędnicy mówią, że kontrolerzy nie są od odśnieżania

Mieszkaniec Lublina mocno się zdziwił, gdy zobaczył za wycieraczką mandat za nieopłacenie postoju. Za szybą pojazdu był abonament. Sęk w tym, że na szybie leżała gruba warstwa śniegu, która zasłaniała dokument. Urząd tłumaczy, że kontrolerzy nie są od odśnieżania aut, a za gapiostwo trzeba czasem płacić.

Śnieg i mróz, za chwilę odwilż, a po weekendzie ponownie śnieg i mróz. Jeśli wierzyć synoptykom, czeka nas pogodowy rollercoaster. Kapryśne warunki atmosferyczne dają się we znaki szczególnie kierowcom. Okazuje się jednak, że prawdziwe kłopoty zaczynają się dopiero wtedy, gdy auto stoi zaparkowane.

Na profilu organizacji Fundacja Wolności z Lublina pojawiło się wideo, na którym widać auto, które ma za wycieraczką mandat. Na szybie jest gruba warstwa śniegu, a za szybą abonament na parkowanie. Filmik do Fundacji przesłał jeden z mieszkańców miasta, a o sprawie napisał "Kurier Lubelski".

"Uważajcie na płatne parkowanie, jak pada śnieg, bo możecie dostać mandacik" - czytamy w komentarzu do filmu.

Mieszkaniec ma teraz problem. Pytanie, czy całej tej sytuacji dałoby się uniknąć, gdyby kontroler zadał sobie odrobinę trudu i odgarnął śnieg z szyby? Zapytaliśmy o to przedstawicieli lubelskiego magistratu. Urzędnicy mają jasny pogląd w tej sprawie.

- Kontrolerzy nie mogą odśnieżać szyb zaparkowanych pojazdów, natomiast sprawdzają w urządzeniach kontrolnych wniesione opłaty jednorazowe i abonamentowe, co jest zgodne z zapisem obowiązującej umowy z operatorem. W przypadku abonamentów taka możliwość weryfikacji dotyczy tych wystawionych po 1 kwietnia 2020 roku, czyli po rozpoczęciu obsługi strefy przez obecną firmę. W przypadku abonamentów wystawionych wcześniej, niestety nie ma możliwości ich weryfikacji na miejscu przy użyciu urządzenia kontrolnego - wyjaśnia Wirtualnej Polsce Justyna Góźdź z biura prasowego Urzędu Miasta w Lublinie.

Jak dodano, w przypadku wystawienia wezwania do wniesienia opłaty dodatkowej, gdy nie ma możliwości odczytania w urządzeniu kontrolnym wniesienia opłaty za postój, można złożyć wniosek o przeprowadzenie procedury wyjaśniającej w biurze strefy płatnego parkowania lub w Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie.

- Warto również pamiętać, że nałożone opłaty dodatkowe są jeszcze ponownie weryfikowane przed wysłaniem upomnienia i anulowane na tym, poziomie np. w przypadku posiadania ważnego abonamentu - wyjaśnia Justyna Góźdź.

To jasny sygnał dla kierowców, aby zadbali o dobrą widoczność bilecików czy abonamentów, gdy parkują swoje auto w śnieżną pogodę. Choć to też zależy od miasta. Okazuje się, że każdy urząd reguluje to inaczej. Np. w Gdyni jest bardzo liberalne podejście.

- U nas ten problem nie istnieje. W Gdyni weryfikacja opłaty następuje na podstawie wpisania przez kontrolera numeru rejestracyjnego w urządzenie kontrolne. Nie wymagamy nawet posiadania wydrukowanego biletu. Czy ktoś podczas postoju pilnuje, by nie było śniegu na szybie, czy nie, u nas nie ma znaczenia - komentuje w rozmowie z WP Finanse Agata Grzegorczyk, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Gdyni.

Jednak, gdy wybierzemy się do oddalonego o 200 kilometrów Kołobrzegu, to tu trzeba będzie pamiętać, że ewentualne gapiostwo może nas dodatkowo kosztować.

- Są sytuacje, gdy ktoś zapomni wyłożyć abonament, bądź też bilet parkingowy włoży do kieszeni. Zdarzają się również sytuacje, kiedy część szyby będzie pokryta śniegiem. Wtedy kontrolujący jest zobowiązany do wystawienia opłaty dodatkowej z uwagi na brak widocznego udokumentowania prawa do postoju pojazdu - tłumaczy Michał Jaczyński, prezes Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu.

Jeśli jednak kierujący posiada bilet parkingowy, abonament bądź też przepustkę, może skierować krótkie odwołanie z opisem sytuacji, dołączając do tego oryginał biletu parkingowego, po czym opłata jest anulowana.

- Mamy sporo tego typu sytuacji i zwykle kierujący zdając sobie sprawę ze swojego gapiostwa, podjeżdżają do naszej siedziby tego samego dnia i sprawa jest od ręki załatwiana - dodaje Jaczyński.

W kontekście odśnieżania warto też pamiętać o tym, że właściciel pojazdu musi tak o niego dbać, aby nie stwarzać zagrożenia na drodze. Tyczy się to właśnie usuwania resztek opadu z szyb i tablic rejestracyjnych. Jeśli o tym zapomnimy, a jednocześnie zauważy to jakiś patrol, to musimy liczyć się z konsekwencjami: mandatem od 50 do 500 zł. Choć ta górna granica jest zarazerwowana raczej dla kierowców aut ciężarowych.