Zabawki z przyssawkami pod lupą UOKiK. Najwięcej zastrzeżeń do pluszaków

UOKiK skontrolował zabawki z przyssawkami, które przeznaczone są dla dzieci do lat 3. Chodzi zarówno o gumowe zabawki przeznaczone do kąpieli, a więc takie, które mogą zostać przyczepione do wanny, jak i pluszaki, które można umieścić na przykład na szybie. Zakres kontroli był niewielki, bo inspektorzy wzięli pod lupę 19 zabawek, ale wynik i tak daje odpowiedź na pytanie, czy obdarowywanie dzieci takimi prezentami jest bezpieczne.

Nie po raz pierwszy kontrola przeprowadzona przez Inspekcję Handlowa pokazała, że zabawki nie spełniają szeregu wymogów. Biorąc pod uwagę, że trafiają do rąk dzieci, które bawią się nimi zupełnie intuicyjnie i często na przykład biorą zabawki do ust, może to prowadzić do poważnych wypadków.