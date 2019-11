Żabka bez obsługi i kas. Remedium na niehandlowe niedziele?

Wygląda na to, że Żabka znalazła nowy sposób na zakaz handlu w niedziele. Już niedługo zakupy zrobimy w pełni zautomatyzowanych kontenerach.

Jak podaje portal wiadomoscihandlowe.pl, ma on powierzchnię zaledwie 14 mkw. Aby dostać się do środka, wystarczy przyłożyć do drzwi kartę płatniczą. W środku nie zastaniemy żadnych pracowników ani kas.

Koncept nanosklepu Żabki to projekt gotowego do podłączenia kontenera, który może działać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Firma AiFi zapewnia, że będą one bezpieczne, w pełni dostosowane do europejskich norm prawnych i nienaruszające prywatności klientów.