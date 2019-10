Żabka gwarantuje 15 tys. zł przychodu. Przyciąga franczyzobiorców

Franczyzobiorcy, którzy zdecydują się otworzyć sklep pod szyldem Żabki, mają zagwarantowane 15 tys. zł netto przychodu przez pierwsze pół roku. Bez względu na obroty.

Jak czytamy, zmieniona oferta franczyzowa Żabki upraszcza zasady naliczania podstawowych przychodów przez pierwsze pół roku działalności, wprowadzając jedną kwotę w wysokości 15 tys. zł. - W ramach rozwoju naszego systemu franczyzowego uprościliśmy ofertę skierowaną do nowych franczyzobiorców, by była atrakcyjna, ale dawała również gwarancję rozwoju placówki, szczególnie na starcie, kiedy jest to najtrudniejsze. Bierzemy odpowiedzialność za lokalizacje naszych sklepów, w których wyborze pomaga nam sztuczna inteligencja. Nasze doświadczenia pokazują, że taka kwota pozwala franczyzobiorcy zatrudnić pracowników, przeszkolić ich i skoncentrować się na dobrym zarządzaniu sklepem, poznaniu klientów i ich potrzeb - mówi Adam Manikowski, wiceprezes Żabka Polska.