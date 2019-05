"Zadojone na śmierć". Produkcja mleka kosztem życia krów

W Niemczech uśmierca się rocznie z powodu chorób 1,5 mln krów mlecznych – informuje rozgłośnia Bayerischer Rundfunk (BR).

Niemieccy weterynarze i naukowcy mówią o warunkach hodowli, które są źródłem męki dla krów mlecznych. Dzisiaj krowy muszą dawać przeciętnie dwa razy tyle mleka, co w latach 70-tych ubiegłego wieku. Oznacza to wzrost wydajności z 4 tys. do 8 tys. kg na każde zwierzę – informuje Bayerischer Rundfunk (BR). Ale ta wydajność ma swoją cenę.