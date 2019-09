Zakaz handlu w niedzielę. Handel przenosi się do sieci

Po wprowadzeniu trzech niehandlowych niedziel w miesiącu niemal połowa Polaków najczęściej robi zakupy — inne niż spożywcze — w dni powszednie, prawie co trzeci w sobotę (29 proc.), a co piąty przez internet (20 proc.) - wynika z badań. Przenoszenie się z zakupami do sieci jest coraz bardziej widocznym trendem, przodują w tym szczególnie ludzie młodzi.

Zakaz handlu miał pomóc małym sklepom. Tymczasem wyhodował im silnego konkurenta (Fotolia, Fot: Davizro Photography)

- Wzrost popularności zakupów online obserwujemy już od kilku lat, ale ograniczenie handlu w niedzielę niewątpliwie go zdynamizował - mówi Piotr Zimolzak, dyrektor ds. badań i analiz SW Research, cytowany przez portal dlahandlu.pl.

- Najliczniejszą grupą wiekową, która przeniosła zakupy do sieci są osoby młodsze, poniżej 34 roku życia. To naturalne, ponieważ dla nich świat wirtualny jest środowiskiem doskonale rozpoznanym, a tym samym czują się w nim bezpiecznie. Osoby starsze zaś, te które ukończyły 50. rok życia, chętniej wybierają tradycyjny model zakupów, ale co ciekawe decydują się na wizyty z sklepach w dni inne niż sobota – dodaje.

Natomiast w internecie chętnie kupują osoby, które nie odnajdują się w galeriach handlowych lub ci, którzy nie mają czasu na robienie zakupów w tygodniu, a tłumy w sobotę za bardzo ich przytłaczają.

Aktualnie zakupy zrobimy najczęściej jedynie w ostatni weekend miesiąca. Wyjątkiem są miesiące, w których wypadają ważne święta (m.in. Boże Narodzenie i Wielkanoc), wówczas liczba niedziel handlowych jest większa.