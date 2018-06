Zakaz handlu w niedzielę w czerwcu. Sprawdź, kiedy nie zrobisz zakupów

Zakaz handlu w niedzielę nie obejmuje na razie pierwszych i ostatnich niedziel miesiąca. W pozostałe niedziele sklepy w galeriach handlowych, supermarkety i dyskonty są z reguły zamknięte.

W tym miesiącu dni wolne od zakazu handlu to wypadają 3 i 24 czerwca. Niehandlowe niedziele to 10 i 17 czerwca.

Wprawdzie właściciele poszczególnych punktów mogą skorzystać z opisanego powyżej wyjątku, ale jest to często niewykonalne.

Problem polega na tym, że jeśli właściciel musi pracować sam, jest to bardzo męczące, trudno zrobić sobie prezerwę na posiłek czy nawet wyjść do toalety. Co więcej, łatwiej można paść ofiarą złodziei.