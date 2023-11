Zakaz palenia węglem w Polsce. Oto miasta, w których jest to nielegalne

Warto podkreślić, że nieprzestrzeganie przepisów uchwały antysmogowej może dużo kosztować. Za złamanie przepisów grozi ukaranie mandatem do 500 zł, a w przypadku dalszego łamania przepisów sprawa może zostać skierowana do sądu. Możliwa grzywna to nawet 5 tys. zł.