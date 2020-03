Zakaz przemieszczania się. Co czeka nas od środy 25 marca?

Zakaz przemieszczania się obejmie także środki komunikacji miejskiej, jedynie do drugie miejsce będzie mogło być zajęte. Minister zdrowia zaapelował do władz miast o zastosowanie tych zaleceń w transporcie miejskim. "Nie doprowadzajmy do takiej sytuacji, gdy przebywanie w jednym autobusie może doprowadzić do zarażenia" - powiedział Szumowski.