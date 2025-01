Zakopane odśnieża tylko część miasta. Na więcej brakuje pieniędzy

"W czasie dyskusji nad budżetem radny Zbigniew Szczerba zarzucił burmistrzowi Filipowiczowi, że ten w kampanii wyborczej zapowiadał przejęcie przez miasto odśnieżania chodników, a budżecie na 2025 rok nie ma na to nawet złotówki. Dodajmy, że w ostatnich dniach wiele chodników w Zakopanem było i jest bardzo śliskich " - czytamy w serwisie.

Burmistrz Łukasz Filipowicz w trakcie kampanii wyborczej zapowiedział, że miasto wyręczy mieszkańców w odśnieżaniu chodników. "Gazeta Krakowska" pisała w listopadzie ubiegłego roku, że samorządowiec częściowo się z tych obietnic wycofał, argumentując, że Zakopane nie ma wystarczającej ilości sprzętu do odśnieżania . Problem miały także stanowić niewystarczające środki budżetowe.

"Tej zimy Zakopane zamierza przeznaczyć na zimowe utrzymanie dróg i chodników 4,4 mln zł . Do odśnieżania jest 107 km dróg " - wyliczała gazeta.

W najbliższych dniach do stolicy polskich Tatr znów zjadą się tysiące turystów. Wszystko za sprawą ferii zimowych zaczynających się 20 stycznia. Podhalańscy przedsiębiorcy mają jednak obawy, czy frekwencja dorówna tej z ubiegłego roku .

Zdaniem Wagnera, Polacy czekają także na to, czy śnieg spadnie także w niższych górach niż Tatry. Jeżeli tak się stanie, część osób może wybrać spędzanie czasu, w miejscach, do których będą mogli dostać się szybciej i łatwiej niż do Zakopanego i okolic.