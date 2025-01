Już nie Arabowie. Oni szaleli w sylwestra w górach. "Tłumny przyjazd"

Jak to interpretować? Wagner twierdzi, że klienci weryfikują w ten sposób czy oczekiwania cenowe właścicieli wzrosły od zimy 2024. Tymczasem z jego danych wynika, że tegoroczne ferie mogą okazać się nawet tańsze . Mimo inflacji, przedsiębiorcy z Podhala nie podnoszą bowiem cen. - Jeśli korekta popytu będzie taka, jaką widzimy w tej chwili, to może się okazać, że ceny wręcz spadną - przekonuje.

Zdaniem Wagnera, Polacy czekają także na to, czy śnieg spadnie także w niższych górach niż Tatry. Jeżeli tak się stanie, część osób może wybrać spędzanie czasu, w miejscach, do których będą mogli dostać się szybciej i łatwiej niż do Zakopanego i okolic.

Do tego dochodzi trwający obecnie proces weryfikacji równowartościowych pobytów w Europie Zachodniej, w Alpach i w Dolomitach. Wirtualna Polska porównywała ceny skipassów w Tatrach i we Włoszech. Za granicą całodniowa wejściówka na trasy narciarskie w wybranych ośrodkach w Livigno i Madonna di Campiglio kosztuje 33,50-40 euro (czyli do 170 zł). Na Kasprowym Wierchu jednodniowy karnet to wydatek 180 zł.