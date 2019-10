Załóż firmę i konto za jednym razem

Zakładając firmę już nie trzeba stać w kolejce do okienka. Teraz można to zrobić korzystając z bankowości elektronicznej, otwierając jednocześnie rachunek firmowy. Nie brakuje chętnych, którzy w ten sposób składają wnioski o rejestrację firmy.

Z roku na rok przybywa przedsiębiorców, którym nie uśmiecha się papierowa biurokracja towarzysząca zakładaniu działalności; wolą to robić w trybie online. Jeszcze w 2012 roku wniosków o otwarcie firmy przez Internet było ledwie 3 proc. Rok temu ta statystyka znacząca wzrosła do 14 proc. a w obecnym wyniosła już 22 proc.

Z badań wynika, że tylko w tym roku co czwarty Polak do 44. roku życia planował założyć własną działalność gospodarczą, ale tylko 12 proc. ankietowanych miało świadomość, że firmę może założyć w banku.

Jak to zrobić? Wystarczy zalogować się do systemu bankowego, potwierdzić swoje dane i założyć profil zaufany. We wniosku, którym można otworzyć konto firmowe i działalność gospodarczą, trzeba podać dane właściciela firmy; dane firmy; informacje o zatrudnieniu i formie opodatkowania; wypełnić wszystkie zgody i oświadczenia; w końcu podpisać wniosek profilem zaufanym i wysłać gotowy dokument do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG).