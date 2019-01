Zamienniki leków nie dla Polaków. Przez brak konkurencji

Eksperci szacują, że za kilka lat co trzeci lek w obrocie będzie tzw. zamiennikiem. A to oznacza, że powinien być tańszy. Tyle że nie w Polsce, bo - jak wskazują eksperci - w naszym kraju jest zbyt mała konkurencja.

Dzięki temu na polskim rynku pojawiło się kilka tanich zamienników, a czterej producenci zgłosili się do resortu zdrowia z wnioskiem o objęcie ich refundacją. Zgodę uzyskał jednak tylko jeden z nich.

Taka decyzja oznacza, że w rzeczywistości mamy do czynienia z monopolem, na którym chorzy nie skorzystają tak, jakby mogli. Gdyby bowiem na liście refundacyjnej znalazło się więcej zamienników, to dzięki konkurencji ceny mogłyby spaść. W tym przypadku - jak pisze "SE" - nawet o 60 proc. Tak działa to w innych krajach.