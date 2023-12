Zamieszanie na lotnisku w Gdańsku. Piloci nie mieli uprawnień do lądowania

W nocy z niedzieli na poniedziałek (10-11.12) na gdańskim lotnisku nie doszło do lądowania sześciu samolotów. Przyczyną tego stanu rzeczy była gęsta mgła, która ograniczała widoczność do zaledwie 100 metrów, a także brak odpowiednich uprawnień do lądowania u pilotów tych maszyn. Wszystkie te samoloty zostały przekierowane na inne lotniska.