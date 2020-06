Studia wojskowe i cywilne w Szkole Orląt

Lotnicza Akademia Wojskowa zaprasza pod swoje skrzydła! Maturzyści mają szansę spełnić marzenia o lataniu oraz studiować na kierunkach związanych z lotnictwem. Rekrutacja na studia wojskowe trwa do 30 czerwca br., a na studia cywilne do 20 sierpnia br. Szczegóły, wymagania oraz terminy na www.law.mil.pl.

Zawsze marzyłem o lataniu, od dziecka chciałem zostać pilotem, to mój wymarzony zawód - to odpowiedzi z ankiety przeprowadzonej podczas rekrutacji do Lotniczej Akademii Wojskowej (LAW). Oczywiście nie tylko marzenia o przestworzach motywują kandydatów do złożenia wniosków o przyjęcie na studia w Lotniczej Akademii Wojskowej. Wśród czynników determinujących kandydaci wymienili również: chęć wstąpienia do Sił Zbrojnych, elitarność zawodu i ogromny prestiż Szkoły, a w perspektywie duże możliwości rozwoju zawodowego.

Szkoła Orląt to nie tylko piloci, to również kontrolerzy ruchu lotniczego, logistycy, nawigatorzy, operatorzy Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP) i wiele innych zawodów ściśle związanych z lotnictwem.

Największym kapitałem Szkoły Orląt są dziś jej podchorążowie i studenci cywilni. Uczelnia jest obecnie zorientowana przede wszystkim na potrzeby polskich Sił Zbrojnych, ale kształci również studentów na potrzeby lotnictwa cywilnego. LAW kieruje także ofertę szkoleniową w różne strony świata, w ramach wymiany studenckiej.

Studia Wojskowe w Lotniczej Akademii Wojskowej

Szkoła Orląt to jedyna placówka w Polsce kształcąca kandydatów na pilotów wojskowych. Prawie stuletnia tradycja szkoły, bogata historia dęblińskich asów biorących udział w walkach na wszystkich frontach drugiej wojny światowej w połączeniu z nowoczesną infrastrukturą i unikatową ofertą szkoleniową to największe atuty LAW.

Kierunki i specjalizacje na studiach wojskowych LAW:

Lotnictwo i kosmonautyka

• pilotaż statku powietrznego,

• bezzałogowe statki powietrzne i wskazywanie celów.

Nawigacja

• nawigacja taktyczna,

• zarządzanie ruchem lotniczym.

Logistyka

logistyka wojskowa – ogólnologistyczna

Proces szkolenia lotniczego jest wieloetapowy. Rozpoczyna się w Akademickim Centrum Szkolenia Lotniczego, gdzie podchorążowie uczą się pilotować cywilne statki powietrzne. A następnie szkolą się w 4 Skrzydle Lotnictwa Szkolnego już na samolotach wojskowych.

W 2019 r. czterech pierwszych podchorążych Lotniczej Akademii Wojskowej przeszło intensywne szkolenie na samolotach szkolno-treningowych M-346 Bielik! To przełomowy moment w historii Szkoły Orląt i nowy rozdział w polskim lotnictwie. Za pomocą tych nowoczesnych maszyn będą szkoleni piloci, którzy w przyszłości zasiądą za sterami F35 lub innych samolotów lotnictwa taktycznego nowej generacji.

Bardzo ważnym elementem kształcenia w LAW jest także przygotowanie studentów pod względem kondycyjnym i fizycznym do lotów, które odbywa się na lotniczych gimnastycznych przyrządach specjalnych. Ćwiczenia te zwiększają odporność zmysłu równowagi pilota na zakłócenia orientacji przestrzennej w locie.

Absolwent studiów wojskowych promowany jest na pierwszy stopień oficerski – podporucznika. Nauka odbywa się w ramach jednolitych studiów magisterskich (Lotnictwo) lub w podziale na studia I i II stopnia.

Studia cywilne w Lotniczej Akademii Wojskowej

Rekrutacja na studia cywilne LAW trwa do 20 sierpnia br. Kandydaci aplikują przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Kierunki na studiach cywilnych LAW:

• Lotnictwo i kosmonautyka

• Nawigacja

• Bezpieczeństwo narodowe

• Logistyka

Studia cywilne są realizowane na I i II stopniu, a część z nich (Bezpieczeństwo narodowe i Logistyka) także w trybie zaocznym.

Współpraca z otoczeniem

Lotnicza Akademia Wojskowa to doskonały start w przyszłość. Absolwenci Szkoły Orląt są przygotowani do tego, by podjąć wyzwania, jakie staną przed nimi na ich ścieżce kariery. A studia są do niej pierwszym krokiem. LAW współpracuje z z PLL LOT S.A., czyli wiodącymi liniami lotniczymi w Europie Środkowo-Wschodniej. To znacznie poszerza perspektywy studentów. Akademia współpracuje również z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej – m.in. szkoląc cywilnych kontrolerów ruchu lotniczego.

Realia kształcenia w Lotniczej Akademii Wojskowej

Dziś, w świecie nieustannie zmieniających się technologii, wyszkolenie profesjonalnych pilotów wojskowych i cywilnych jest prawdziwym wyzwaniem. Tylko innowacyjna i doskonale wyposażona uczelnia z rozwiniętą infrastrukturą oraz bazą szkoleniową, może podołać temu zadaniu. Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie to jedyna uczelnia w Europie łącząca nowoczesną edukację z wyjątkowymi tradycjami lotniczymi. Blisko stuletnia historia uczelni jest najlepszym dowodem najwyższego poziomu kształcenia pilotów (i nie tylko). Akademia posiada certyfikowane ośrodki szkolenia oraz statki powietrzne, trenażery i symulatory najnowszej generacji. Wyróżnia ją nowatorskie podejście do kształcenia i szkolenia.

Wśród maturzystów i kandydatów do Szkoły Orląt krążą mity związane z rekrutacją do LAW. Lotnictwo nie jest kierunkiem wyłącznie dla mężczyzn. Plomba w zębie, wada wzroku czy przebyte urazy nie muszą dyskwalifikować kandydata na studia!

95 Lat Szkoły Orląt

Marzenie o lataniu można spełniać w Szkole Orląt już od 95 lat! W 2020 r. Lotnicza Akademia Wojskowa obchodzi swój jubileusz. To właśnie stąd wywodzą się Asy Polskiego Lotnictwa. Historia Akademii sięga 1925 r., kiedy to 5 listopada w Grudziądzu powstała Oficerska Szkoła Lotnictwa. 14 kwietnia 1927 r. przeniesiono ją do Dęblina. Szkoła Orląt jest najstarszą uczelnią lotniczą w Europie i jedną z najstarszych na świecie. Na przestrzeni lat wielokrotnie zmieniała swoją nazwę, strukturę, kierunki oraz program kształcenia. Wszelkie zmiany zawsze prowadziły do udoskonalenia szkolenia studentów. Jedno się jednak nie zmieniło - Lotnicza Akademia Wojskowa zawsze była, jest i będzie „Szkołą Marzeń” dla młodego pokolenia przyszłych pilotów wojskowych.

Serdecznie zapraszamy!

Pamiętaj - rekrutacja na kierunki wojskowe i cywilne trwa. Szczegóły znajdują się na stronie www.law.mil.pl.