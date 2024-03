Zapytała, ile dać księdzu z okazji chrztu. "Powiedz Bóg zapłać"

Jedna z matek zapytała w mediach społecznościowych, ile to jest "co łaska" za chrzest. Użytkownicy są podzieleni w kontekście kwot, które wierni powinni płacić za sakramenty. Niektórzy postulują wprowadzenie specjalnego cennika.

Wierni zastanawiają się, co to znaczy "co łaska"

