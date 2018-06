Zatrucia w Green Caffe Nero. Sanepid informuje już o 110 przypadkach

Ponad 40 kawiarni sieci Green Caffè Nero skontrolował Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Warszawie. Cały czas wykrywane są nieprawidłowości. Kontrolerzy wystawili już mandaty na blisko 9 tys. zł.

Do 15 czerwca do sanepidu zgłoszono 110 przypadków zachorowań po spożyciu produktów dostępnych w Green Caffe Nero. Wśród chorych jest 11 to dzieci - informuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.