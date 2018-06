Zbuduj nowoczesną i innowacyjną firmę z pożyczkami unijnymi

Milion złotych na rozwój Twojej firmy. Do tego proste zasady, szeroka dostępność oraz brak opłat i prowizji. To wszystko daje pożyczka unijna z projektu „Przedsiębiorcze podlaskie”. Przeczytaj, jak ją otrzymać.

Pożyczki unijne, które zastąpiły system dotacyjny, to odnawialne instrumenty finansowe (pożyczki i wejścia kapitałowe) – po ich spłacie, kolejni przedsiębiorcy będą mogli sięgnąć po te same środki. W województwie podlaskim tego rodzaju finansowanie możesz otrzymać z projektu „Przedsiębiorcze podlaskie” – do wykorzystania dla firm jest ponad 216 mln zł. Możesz liczyć na niskie oprocentowanie, długi okres spłaty oraz prosty i klarowny proces otrzymania pożyczki. Co ważne, środki mają szansę otrzymać również firmy, które z różnych powodów mają utrudniony dostęp do finansowania komercyjnego. Pożyczkę możesz więc otrzymać nawet jeśli prowadzisz małą firmę lub nie masz długiej historii kredytowej.