Zdublowany kredyt w BIK. Pan Jan nie wierzył własnym oczom

Choć na koncie miał tylko jeden kredyt hipoteczny, to w Biurze Informacji Kredytowej widnieją dwa. W tym samym banku, na taką samą kwotę. Pan Jan o zdublowanym zadłużeniu dowiedział się przypadkiem. I nie wierzył własnym oczom.

"Alert BIK! Nowe zobowiązanie kredytowe w: MBANK" - brzmiała wiadomość. Do tego informacja, że po więcej szczegółów można się zgłosić na infolinię lub zalogować się w systemie internetowym.

- Byłem mocno zaskoczony. Mam kredyt hipoteczny w mBanku, ale został on wzięty w maju 2019 roku i nigdy nie było z nim problemu. Zalogowałem się do swojego konta, wygenerowałem nowy raport i widzę, że nagle kwota kredytów mieszkaniowych przekracza milion złotych - denerwuje się nasz czytelnik.

Ale nie zdaniem BIK. W systemie widnieją bowiem 3 długi, w tym dwa na kwotę ponad 400 tys. zł. - To zdublowany kredyt hipoteczny z mBanku - żali się pan Jan. Zgadza się kwota, data i nazwa banku.

Gdyby chodziło tylko o błędny wpis w rejestrze BIK, to problemu pewnie by nie było. Ale pan Jan w ostatnich dniach starał się o niewielki kredyt konsumpcyjny. Bank wydał decyzję odmowną. I to dwukrotnie.