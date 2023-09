Zgubiła dowód i od razu go zastrzegła. Po czterech latach przyszedł komornik

Historia pani Barbary z Łodzi zaczyna się w 2019 roku. Kobieta w pracy zorientowała się, że nie ma przy sobie dowodu osobistego. Po powrocie do domu i sprawdzeniu, że w mieszkaniu też go nie ma, przez internet zastrzegła swój dokument — podaje "Fakt". Pani Barbara myślała, że to koniec tej historii, jednak po czterech latach jej konto bankowe zajął komornik.