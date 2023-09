Nie spłacają długów, "bo pies zjadł kartę". Zdumiewające wymówki Polaków

Wykręty, które stosują niektórzy dłużnicy, to gotowy materiał na kabaret. Tłumaczenia typu: "pies zjadł kartę z kodami do przelewów" czy "była promocja na bilety lotnicze i pieniądze poszły na to" zdarzają się zdumiewająco często. Co ciekawe, wymówki zmieniają się wraz z porami roku.