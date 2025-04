Złe wieści dla dyskontów. Tak Polacy chcą oszczędzać na świętach

Blisko połowa Polaków zamierza w tym roku oszczędzać na świętach. Na liście wydatków do obcięcia znajdują się m.in. zakupy spożywcze. Mniej wydamy także na napoje wyskokowe. - Obecnie Polacy przeważnie wskazują alkohol, co mnie w ogóle nie dziwi - komentuje ekspert.

"Polacy widzą, że ceny, szczególnie żywności, cały czas rosną. Potwierdzają to też dane z rynku, np. publikowane przez GUS czy UCE Research i Uniwersytet WSB Merito. I to w zasadzie skłania rodaków do zachowania ostrożności" - podkreśla Robert Biegaj, ekspert rynku retailowego z Shopfully, cytowany w raporcie "Świąteczne wydatki Polaków. Wielkanoc 2025".

Tę ostrożność widać w deklaracjach dot. wydatków świątecznych. Oszczędzać podczas Wielkanocy zamierza 46 proc. respondentów. Na liście niepotrzebnych zakupów znalazły się m.in. artykuły spożywcze (34 proc.) i alkohol (39 proc.). Nieco ponad co trzeci ankietowany stwierdził, że oszczędzać zamierza na wszystkim.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

WIDEO

85 złotych za kilogram. Zawrotne ceny owoców na początku kwietnia

"Obecnie Polacy przeważnie wskazują alkohol, co mnie w ogóle nie dziwi. Nie jest to produkt pierwszej potrzeby, choć w naszej kulturze ma bliski związek ze świętami. Natomiast społeczeństwo jest coraz lepiej wyedukowane na temat skutków spożywania alkoholu i zaczyna go ograniczać. Do tego dochodzi wzrost cen napojów procentowych" – zauważył Robert Biegaj.

Ile Polacy wydadzą na Wielkanoc?

Pomimo wzrastających kosztów, niemal połowa Polaków planuje przeznaczyć na tegoroczne święta wielkanocne tyle samo pieniędzy, co w poprzednim roku - wynika z Barometru Providenta. Najwięcej osób zamierza wydać na ten cel do 600 zł.

Niemal połowa Polaków uczestniczących w badaniu przeprowadzonym przez Providenta deklaruje, że ich wydatki na Wielkanoc 2025 pozostaną na poziomie z ubiegłego roku. Jednak jedna trzecia badanych przewiduje wzrost kosztów związanych ze świętami.