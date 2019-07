Złodzieje skorzystali z okazji. Ukradli alkohol za ponad pół miliona euro

Łupem złodziei padły butelki wina wartego ponad pół miliona euro. Przestępcy wykazali się filmową wręcz pomysłowością: do piwniczki z winem weszli przez dziurę w ścianie.

Łupem złodziei padło co najmniej 150 butelek. Policja podała, że skradzione wino może być warte nawet 400 tys. - 600 tys. euro.

To zresztą nie pierwsza tego typu złodziejska akcja w stolicy Francji. Jak informuje TVP Info, w 2017 roku złodzieje połasili się na 300 butelek wina wartych ćwierć miliona euro. Do piwniczki należącej do restauracji leżącej przy Ogrodzie Luksemburskim włamali się przez tunel katakumb.