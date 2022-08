Złodzieje żerują na cukrowej panice. Uwaga na "promocje" w internecie

"Jeśli tylko pojawiły się wątpliwości co do wiarygodności sprzedającego, warto umówić się na odbiór osobisty lub wybrać opcję płatności, nawet o parę złotych droższą, ale bezpieczniejszą: za pobraniem. Jeżeli nie ma takiej opcji u sprzedającego, niech wzbudzi to naszą czujność" - przestrzega policja. Podkreśla też, aby zawsze mieć ograniczone zaufanie do sprzedającego, sprawdzać, czy sklep lub osoba prywatna podaje swój adres i numer telefonu, a w przypadku płatności kartą kredytową - zwracać uwagę, czy połączenie internetowe jest bezpieczne i czy przesyłane przez nas dane nie zostaną wykorzystane przez osoby nieuprawnione.