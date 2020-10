Zmiana czasu 2020. Polacy mają dość przestawiania zegarków

Zmiana czasu 2020. Miały być oszczędności, są straty

Zmiana czasu została wprowadzona, by oszczędzać na energii zużywanej na oświetlenie. Ostatnie badania wskazują jednak dobitnie, że same oszczędności są obecnie na tyle znikome - co wynika np. z rosnącej wydajności źródeł światła - że koniec końców zmiana czasu powoduje, że za oświetlenie płacimy więcej.