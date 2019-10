Zmiana czasu z letniego na zimowy 2019 oznacza, że czeka nas "przestawienie się" na inne tryby, zależne od pory roku. Kiedy dokładnie cofamy czas o godzinę do tyłu?

Zmiana czasu na zimowy już wkrótce. Kiedy przestawimy zegarki?

Pierwszy dzień jesieni kalendarzowej i astronomicznej przypada we wrześniu. W 2019 roku, tak jak zawsze, jesień rozpocznie się 23 września. W tym roku przypada to w poniedziałek o godzinie 9.50. Kalendarzowa jesień trwa trzy miesiące - dokładnie do 21 grudnia, który w 2019 roku wypada w sobotę. Tego dnia rozpocznie się kalendarzowa zima