Najnowsza prognoza cen. Na stacjach paliw już widać zmianę

Wystarczy porównać ceny paliw na stacjach w Polsce z tymi, które obowiązują u naszych sąsiadów, np. w Niemczech. 8,90 zł - to cena litra benzyny na stacji Orlenu w Berlinie. Benzyna Pb95 na litewskiej stacji kosztuje 1,53 euro, a diesel wyceniany jest na 1,60 euro. Po przeliczeniu na polską walutę daje to odpowiednio ok. 7,10 i 7,40 zł.