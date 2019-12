Zmiany klimatu. Znikają popularne ryby

Globalne ocieplenie pociąga za sobą zmiany klimatyczne. W oceanach jest coraz mniej tlenu, w konsekwencji wkrótce może zabraknąć popularnych ryb.

Zjawisko to nasila się też dlatego, że do mórz i oceanów dostają się nawozy sztuczne, które przyczyniają się do nadmiernego rozrostu alg, pozbawiających wodę tlenu. Raport IUCN, najstarszej na świecie międzynarodowej organizacji ochrony przyrody, wskazuje, że w wodach oceanicznych, a głównie w Atlantyku, występuje obecnie 700 obszarów z niedoborami tlenu. W latach 60. miejsc takich było zaledwie 45.