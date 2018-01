Znad morza na terminal lotniczy w Warszawie? Arrriva gra ambitnie

Z Wejherowa prosto na lotnisko im. Chopina w Warszawie? Niewykluczone, bo taki właśnie pomysł ma spółka Arriva. Wniosek bada obecnie Urząd Transportu Kolejowego.

Do Urzędu Transportu Kolejowego trafił wniosek spółki przewozowej Arriva RP, która chce otworzyć połączenie kolejowe z Wejherowa na lotnisko im. Chopina w Warszawie. Pierwszy pociąg na trasie Gdynia Główna - Warszawa Zachodnia ma wyjechać na tory w grudniu 2018 r., a dwa lata później pociągi miałyby pokonywać pełną trasę. O planach spółki informuje Radio Gdańsk .

Wstępny rozkład jazdy przewiduje, że pociąg z Wejherowa miałby wyjechać o 5:30, by o 10:21 dojechać na lotnisko im. Chopina. Pasażer jadący z Gdańska spędziłby w pociągu równe 4 godziny. Z powrotem skład wyjechałby z lotniska o 16:22, by o 21:09 dojechać do Wejherowa.