Resort zdrowia znosi skierowanie do tego specjalisty. Ważna zmiana

Koniec ze skierowaniami do psychologa

Resort zdrowia chce, by do tej listy dołączył psycholog. Dojdzie więc do powtórki sytuacji, która miała miejsce w trakcie pandemii Covid-19. Na wniosek psychiatrów zniesiono wówczas obowiązek wystawiania skierowań do psychologów. Eksperci argumentowali, że związana z pandemią izolacja wzmaga poczucie lęku wśród pacjentów.