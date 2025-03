Zobacz, gdzie jest najbliższy schron. Oto specjalna mapa

Wyniki wyszukiwania automatycznie pokażą dostępne opcje schronienia oznaczone różnymi kolorami i literami na mapie. Kolor zielony oznacza miejsca doraźnego schronienia (MDS), niebieski odpowiada ukryciom (U), a czerwony symbolizuje schrony (S) . Dodatkowe symbole takie jak "M" i "Z" służą do identyfikacji czy dane miejsce jest przeznaczone dla mieszkańców czy dla zakładów pracy .

Mapa nie kończy się tylko na lokalizacjach - prezentuje również szczegóły dotyczące powierzchni obiektów, co wpływa na ich pojemność. Przykład? Schron o powierzchni 200 mkw. jest zdolny pomieścić 133 osoby , podczas gdy mniejsze miejsce doraźnego schronienia o powierzchni 100 mkw. odpowiednie jest dla około 70 osób.

Jednak sama budowa to spora inwestycja. Ceny schronów zaczynają się od 50 tys. euro (ok. 215 tys. zł), a za komfortowy schron do 35 mkw. można zapłacić nawet 110-120 tys. euro. Z kolei większe obiekty dla 8-14 osób mogą kosztować od 200 tys. euro.