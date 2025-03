Koniec budowania w "szczerym polu"? Nadchodzi zmiana przepisów

Nowe przepisy dotyczące planowania przestrzennego w Polsce zaczną obowiązywać od 2026 r. Zgodnie z nimi gminy będą miały możliwość ustalania standardów dostępności infrastruktury społecznej, co z pewnością wpłynie na miejsce powstawania nowych osiedli. Taki będzie miało to wpływ na budujących domy.

Jak donosi portal infor.pl, nowa ustawa wprowadzi do polskiego systemu inwestycyjnego nowy dokument — plan ogólny. Gminy muszą przygotować ten plan do 1 stycznia 2026 roku, jednak istnieje możliwość przedłużenia terminu do 30 czerwca 2026 roku.

Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Rozwoju i Technologii, planowane regulacje zmienią okres obowiązywania studiów uwarunkowań do 30 czerwca 2026 roku. Takie zmiany pociągną za sobą modyfikację innych terminów związanych z nowymi przepisami dotyczącymi systemu planowania przestrzennego.

Rząd wydłużył termin

Choć gminy nie muszą przyjmować gminnych standardów dostępności infrastruktury społecznej, mogą to uczynić. W takim przypadku będą musiały określić kryteria dostępności do szkół podstawowych i terenów zielonych. Dodatkowo, mają możliwość uwzględnienia także żłobków, przedszkoli oraz instytucji kultury.

Dla tych, którzy zdecydują się na wprowadzenie standardów, pozwolenia na budowę będą wydawane jedynie na działki spełniające te kryteria. Zgodnie z planem, budynki mieszkalne nie mogą powstawać w odległości większej niż 1500 metrów od szkoły w miastach i 3000 metrów poza nimi, jak podaje infor.pl.

W przyszłym roku zmiana przepisów

Zadanie uchwalenia planów ogólnych do 1 stycznia 2026 roku staje się wyzwaniem, ponieważ Ministerstwo sugeruje, że dla wielu gmin taki termin może być trudny do zrealizowania. Może to być szczególnie problematyczne dla właścicieli nieruchomości na wsiach, gdzie brakuje odpowiednich placówek edukacyjnych w pobliżu ich działek.

Nowe zasady mają na celu zapobieganie tworzeniu osiedli na terenach bez wykształconej infrastruktury, co potocznie nazywa się budową w "szczerym polu". Projekt ustawy trafi pod obrady Rady Ministrów w pierwszym kwartale 2025 roku.

Obecnie urzędy notują wzmożony ruch, ponieważ to ostatni rok, by uzyskać decyzję o warunkach zabudowy zgodnie z dotychczasowymi zasadami. To sprawia, że wiele osób składa wnioski, by uniknąć nowych, bardziej restrykcyjnych przepisów.