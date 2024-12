Zobaczyliśmy nową Żabkę. To będzie szok dla klientów

Żabka zauważyła, że dla wielu mieszkańców miast jest miejscem szybkiego przystanku na złapanie czegoś do jedzenia i picia w drodze do pracy lub na spotkanie. Nowy format sklepu odzwierciedla takie zapotrzebowanie.

Co jeszcze rzuca się w oczy? Wrażenie robi na pewno wielkość regału z pieczywem, oraz ciągnący się wzdłuż witryny sklepowej stolik z miejscami do siedzenia. Obecni na otwarciu przedstawiciele Żabki podkreślali, że goście sklepu będą mogli odpocząć z przekąską, kubkiem kawy w ręku i widokiem na Teatr Narodowy w Warszawie. Nowa placówka sieci mieści się bowiem w samym centrum stolicy - przy ul. Moliera 8.

Miejsca do siedzenia znajdują się także na zewnątrz sklepu. Napis zakazujący spożywania alkoholu w tym miejscu pokazuje, że Żabka liczy się z ryzykiem przyciągnięcia w swe progi amatorów trunków wyskokowych. Z drugiej strony prestiżowa i mocno wystawiona na widok publiczny lokalizacja w teorii powinna zniechęcać do picia "pod chmurką". Widać w tym wszystkim ambicje szefów Żabki, by sklepy stały się nie tylko lokalizacją, do której wpada się na chwilę, ale także miejscem na nieco dłuższą posiadówkę.