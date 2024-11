Koniec Ruchu. W latach świetności sieć była większa od Żabki

Polacy z papierowych gazet przerzucili się bowiem do czytania internetu. Drugim gwoździem do trumny było wprowadzanie przez polskie miasta elektronicznych biletów do komunikacji miejskiej. Kioski z roku na rok traciły główne "wabiki" przyciągające klientów w ich progi. Problemy Ruchu pogłębiała także coraz większa konkurencja ze strony Empiku i saloników prasowych.