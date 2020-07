WP Finanse Poczta TV ONLINE Program TV Menu Promocje

Najnowsze Popularne Przejdź na Promocje Kombinują Czy to się opłaca? Tu zarobisz To jest nowe #DZIEJESIE Najnowsze Popularne Informacja prasowa YASUMI 24-07-2020 (14:59) Zofia Bydałek – Polka, która stworzyła największą w Polsce sieć franczyzową beauty&SPA Yasumi po japońsku oznacza relaks, wakacje, wypoczynek. Dla nas to styl życia, pozwolenie sobie na czas dla siebie, złapanie balansu pomiędzy obowiązkami i przyjemnością. Yasumi powstało piętnaście lat temu. Wtedy – i jeszcze kilka lat temu –tworząc rytuały pielęgnacyjne inspirowane Japonią, spotykaliśmy się ze zdziwieniem, czasem z niezrozumieniem. Cieszymy się, że dziś trend J-Beauty stał się silny, a klientki same zgłaszają się z potrzebą skorzystania z takich zabiegów. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (materiały partnera) Informacja prasowa Yasumi Yasumi jest polską firmą, która zajmuje się dystrybucją urządzeń kosmetycznych oraz medycznych, to również marka kosmetyków profesjonalnych. Ponad to Yasumi to największa w Polsce sieć franczyzowa gabinetów w branży beauty. Pierwszy gabinet Yasumi powstał w 2003 roku w Kaliszu. W 2008 powstała idea franczyzy pod marką Yasumi Instytut Zdrowia i Urody a w ślad za nią, w Krakowie powstał pierwszy franczyzowy instytut. To sporo czasu aby wypracować bezpieczny, przynoszący profity model biznesu. „W branży jesteśmy najwięksi i bardzo dobrze znani. To powoduje, że klienci znają markę. Bardzo wysoki poziom usług, wyjątkowa oferta zabiegowa gwarantuje nam zainteresowanie potencjalnych klientów i ich powracalność. To z kolei przekłada się na sukces Instytutów Yasumi” – mówi Zofia Bydałek. Zmiana w zapotrzebowaniu na usługi beauty jest bardzo duża. Obecnie korzystanie z usług w gabinetach kosmetycznych jest powszechne. Dużą grupę, bo ponad 30% stanowią mężczyźni. Kiedyś nie było to dobrze postrzegane a dzisiaj to standard. Poza tym gabinet franczyzowy znanej marki ma prestiż. Łatwiej mu pozyskać zainteresowanych zabiegami klientów. Procedury otwierania gabinetów są podobne jak kiedyś. Duża zmiana nastąpiła w kwestii pracowników. Kiedyś było trudniej pozyskać pracownika, było ich mniej i byli gorzej wykształceni. Obecnie jest sporo szkół wyższych kształcących kosmetologów. Jest zatem w czym wybierać. Poza tym i kiedyś i teraz trzeba poświęcać biznesowi dużo uwagi i czasu. To się nie zmieniło. W Yasumi stawiamy przede wszystkim na jakość. W tej kwestii szkolimy się, ale też odpowiednio dobrany personel może wiele zdziałać. Poza tym nasze rytuały japońskie są dostępne jedynie w gabinetach Yasumi. To również powoduje, że jesteśmy dla klienta atrakcyjni. Koncept Yasumi Instytut sprawdza się tak w dużych jak i małych miastach. Mamy co prawda koncept Yasumi beauty Point, dedykowany dla miast do 40 tys mieszkańców, jednak Instytut również doskonale działa w miastach piętnastotysięcznych. W przypadku marki Yasumi Instytut inwestor otrzymuje wyłączność przy liczbie mieszkańców do 100 tysięcy. Yasumi Beauty Point do max 40 tysięcy. Rok 2020 zapowiadał się doskonale. Pandemia nie przekreśliła rozwoju, jednak oddaliła wszystko w czasie. Ilość nowych placówek w tym roku może być nieco mniejsza niż zakładaliśmy, gdyż otwarcia przesuną się na początek 2021roku. Franczyzobiorca jest „prowadzony za rękę” od momentu podpisania umowy przez cały czas prowadzenia działalności, jak długo tego potrzebuje. Zapewniamy pomoc przy rekrutacji, szkolenia, opiekę marketingową, edukacyjną, graficzną i doradczą w każdym zakresie prowadzenia tego biznesu. Yasumi posiada 16 letnie doświadczenie w prowadzeniu gabinetów. Taka wiedza jest bezcenna i pomaga inwestorowi uniknąć błędów, pomaga skupić się na rzeczach ważnych, które są gwarancją sukcesu. Ten biznes opiera się na ludziach. To niezwykle inspirujące, tworzą się ciekawe relacje, to dla kobiety takie „miejsce na ziemi”. Jednak biznes otwiera się dla konkretnych zysków i w przypadku naszych gabinetów faktycznie można na nie liczyć. Właściciele niektórych instytutów Yasumi czerpią dochody jedynie z tej branży. „Uważam, ze nie wszystko da się na początku przeliczyć. Sama jestem przykładem, że moje kalkulacje były sporo zaniżone, bardzo zapobiegawczo wyliczone. Rzeczywistość mile może zaskoczyć. Należy skupić się na realizacji swojej wizji z naciskiem na ludzi. Oddany, uczciwy pracownik z tzw „żyłką handlową” to największa wartość na początku drogi i potem również” dodaje Zofia Bydałek.

Branża z pewnością ucierpiała przez COVID-19. Nasze gabinety nie świadczyły usług w czasie gdy obowiązywał zakaz ale mogliśmy sprzedawać kosmetyki i vouchery zabiegowe. To nas ratowało. Jednak nie da się ukryć, że sporą część dochodów straciliśmy. Całe szczęście zaufanie do marki jest bardzo duże i teraz odrabiamy straty. Przez okres pandemii nie pozwalaliśmy o nas zapomnieć. Komunikacja marketingowa, posty na FB, Instagramie tworzone były przez centralę i cała sieć z nich korzystała. Jesteśmy kompetentni pod każdym względem, dlatego możemy poprowadzić cały projekt krok po kroku i zwieńczyć sukcesem całą realizację. A że pracujemy dużo i jesteśmy zestresowani, potrzebujemy również chwili odprężenia. Przyjemne z pożytecznym – czy może być coś lepszego? Medal dla tego, kto wymyślił lepsze połączenie.