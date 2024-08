Żołnierz zaczyna się od 178 cm. Jedyne takie wojsko w kraju

Obecnie w tej jednostce służy około 100 osób, kobiet i mężczyzn . Żeby się do niej dostać, nie wystarczą jedynie chęci. Liczy się także wygląd. Co więcej, osoby chcące reprezentować żołnierzy na uroczystościach, muszą spełnić wymagania określone w rozporządzeniu ministra obrony.

Aby się zakwalifikować, kandydat musi spełniać kilka warunków. Przede wszystkim chodzi o wzrost, który powinien wynosić od 1,78 do 1,93 m . Wiek kandydata również ma znaczenie — należy mieć nie więcej niż 28 lat w dniu wcielenia, jednak po tym czasie można kontynuować służbę do wieku określonego w ustawie dla danego korpusu osobowego. Kandydat powinien mieć proporcjonalną budowę ciała i dobrą kondycję fizyczną. Istotna jest również odpowiednia koordynacja ruchowa oraz zdolność do 'słyszenia muzyki'. Kandydat musi być także osobą o wysokiej kulturze osobistej i posiadać zaświadczenie o niekaralności.

Co ważne, do rekrutacji można przystąpić "z ulicy", nie będąc żołnierzem, ale też przenieść się z innego rodzaju wojska, choć jak podkreśla mjr Kudyk, nie jest to tak częste. Bo jak mówi, w żołnierza inwestuje się sporo środków, więc dowódcy często nie chcą zgadzać się na przejścia. Tracą wtedy wykwalifikowanego, doświadczonego żołnierza. Zazwyczaj kandydaci rekrutowani są więc bezpośrednio do jednostki.