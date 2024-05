Zorza polarna w Polsce? Już za kilka dni szansa, by ją zobaczyć

Kolejna okazja może pojawić się już na dniach. "Polski AstroBloger" pisze o efekcie CME-kanibala, czyli sytuacji, w której jeden wyrzut masy ze Słońca dogoni drugi i dojdzie do skumulowanego uderzenia w Ziemię. Wywoła to potężną burzę magnetyczną, a zorza polarna będzie możliwa do zaobserwowania na średnich szerokościach geograficznych.