Zrabowane skarby. Polska straciła ponad pół miliona dzieł sztuki

Trudnością w odzyskiwaniu dzieł sztuki zagrabionych podczas wojny jest to, że w wielu sytuacjach "Niemcy rabowali i wywozili, ale jeśli nie wywieźli gdzieś dalej na Zachód, to Sowieci potem zabierali to jako łup wojenny" - tłumaczył w grudniu 2021 roku historyk, prof. Bogdan Musiał.