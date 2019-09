ZUS. 500 plus dla przedsiębiorców. Zasady przyznawania ulgi

ZUS. 500 plus dla przedsiębiorców - zasady przyznawania

Zasady przyznawania świadczenia 500 plus dla firm określają , że wszystkie przedsiębiorstwa o przychodach do 10 tys. złotych miesięcznie i dochodach do 6 tys. złotych miesięcznie, będą płaciły składki do ZUS-u o ok. 500 złotych mniejsze, niż obecnie.

Limit przychodów odznacza tym samym, że z nowego programu PiS-u nie będą mogli skorzystać właściciele sklepów.

Małe sklepy potrafią wygenerować miesięcznie przychód w wysokości sześciocyfrowej – tym samym granica przychodów na poziomie 10 tys. złotych nie obejmie handlu.

ZUS. 500 plus dla przedsiębiorców składową "pakietu dla biznesu"

Oprócz świadczenia "500 plus dla firm" kolejnymi udogodnieniami w kwestii prowadzenia biznesu mają być: Prosty PIT (ryczałt do 2 mln euro). Czterokrotnie zostanie podniesiony limit przychodów, do którego firmy mogą ryczałtowo rozliczać PIT. Granica zostanie podniesiona z 250 tys. euro do 1 mln euro rocznych przychodów. W przyszłości próg zastosowania ryczałtu ma wzrosnąć do 2 mln euro.

9-procentowy CIT (do 2 milionów przychodów) - Obniżona w 2019 r. z 15 do 9 proc. stawka CIT obejmie większą liczbę firm. Limit przychodów uprawniających do tego obniżenia zostanie bowiem podniesiony z 1,2 mln euro do 2 mln euro.

PiS zapowiedział również, że 1,123 mld zł zostanie przeznaczone na wsparcie małych i średnich firm, które chcą się rozwijać na polskim rynku. Konkrety nie są na razie znane.