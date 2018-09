ZUS ostrzega przed oszustami. Rozsyłają zawirusowane maile z fałszywymi fakturami

Pod żadnym pozorem nie należy otwierać załącznika. Plik zawiera zawirusowane oprogramowanie, które natychmiast instaluje się na komputerze - ostrzega ZUS.

Maile zawierają informację o konieczności opłacenia faktury rzekomo wystawionej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W rzeczywistości to podstęp, którego celem jest sprzedanie nam wirusa.

"Jego otwarcie grozi zainfekowaniem komputera, blokadą dostępu do plików, czy przechwyceniem wrażliwych danych, np. loginów i haseł do bankowości elektronicznej, czy mediów społecznościowych" - ostrzega ZUS i radzi, że jeśli otrzymamy taki mail, najlepiej od razu go skasować.