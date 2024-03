ZUS przypomina o dodatkowych pieniądzach na dzieci. Sprawdź, czy ci się należy

Aby je otrzymać, należy złożyć wniosek w ZUS-ie. Wniosek można złożyć tylko przez internet – przez Platformę Usług Elektronicznych PUE ZUS, rządowy portal Emp@tia i bankowość elektroniczną. Dokładnie tak jak w przypadku 800 plus. Wniosek o świadczenie można składać najwcześniej w dniu, w którym dziecko zaczyna uczęszczać do żłobka, klubu dziecięcego lub do dziennego opiekuna.