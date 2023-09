ZUS wykorzystał błąd przedsiębiorcy. Sąd Najwyższy: bezprawne

Żeby skorzystać ze zwolnienia z płacenia składek, trzeba zgłosić się do ubezpieczenia na druku ZUS ZZA z kodem tytułu ubezpieczenia, który zaczyna się cyframi 05 40. Tak też chciał zrobić przedsiębiorca, którego historię opisuje portal prawo.pl. Mężczyzna, z pomocą pracownika ZUS oraz księgowej, złożył wniosek, który jak się okazało, nie uwzględnił ulgi na start, a zgłosił go do pełnych, obowiązkowych ubezpieczeń społecznych.