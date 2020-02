Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) rozesłał już ponad 9,73 mln deklaracji podatkowych PIT do swoich klientów. Deklaracje trafią do osób, które w ubiegłym roku pobierały świadczenia z tytułu ubezpieczenia społecznego.

ZUS. Wysyłka PIT-ów świadczeniobiorców została zakończona

Wysyłka rozpoczęła się w drugiej połowie stycznia. W tym roku ZUS zakończył ją przed terminem. Dziś (12.02) ostatnia partia PIT-ów (144 tys.) trafiła na pocztę, a same listy dotrą do zainteresowanych za kilka dni.

Każdy emeryt i rencista posiada również możliwość przekazania "1 procent" podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jeżeli jest to ta sama organizacja co w roku ubiegłym, nie trzeba składać dodatkowych dokumentów. Natomiast podatnik, który chce zmienić odbiorcę "1 procenta", powinien dostarczyć do urzędu skarbowego wypełniony druk PIT-OP.